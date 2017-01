Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Dezember 2015 waren in Deutschland 2,86 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI), so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:83% der Pflegebedürftigen waren 65 Jahre und älter, mehr als ein Drittel (37%) war mindestens 85 Jahre alt. Die Mehrheit der Pflegebedürftigen war weiblich (64%).Annähernd drei Viertel (73% oder 2,08 Millionen) aller Pflegebedürftigen wurden zu Hause versorgt. Davon wurden 1,38 Millionen Pflegebedürftige in der Regel allein durch Angehörige gepflegt. Weitere 692 000 Pflegebedürftige lebten ebenfalls in Privathaushalten, sie wurden jedoch zusammen mit oder vollständig durch ambulante Pflegedienste versorgt. Gut ein Viertel (27% oder 783 000 Pflegebedürftige) wurde in Pflegeheimen vollstationär betreut.Im Vergleich mit Dezember 2013 ist die Zahl der in Heimen vollstationär versorgten Pflegebedürftigen um 2,5% (+19 000) gestiegen. Bei der Pflege zu Hause ist die Zunahme mit +11,6% (+215 000 Pflegebedürftige) deutlich höher, was auch auf die Reformen der Pflegeversicherung zurückzuführen ist. (16.01.2017/ac/a/m)