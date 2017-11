Der überwiegende Teil der Schulanfängerinnen und Schulanfänger begann die Schulausbildung in Grundschulen (93,4%). 3,1% der ABC-Schützen wurden in Förderschulen, 2,6% in Integrierten Gesamtschulen und 0,9% in Freien Waldorfschulen eingeschult. Von allen neu eingeschulten Kindern waren 48,5% Mädchen. Während ihr Anteil in den Förderschulen nur bei 32,1% lag, war er in den Freien Waldorfschulen mit 49,6% am höchsten.



Bundesweit begannen im Vergleich zum Vorjahr 3,4% mehr Schulanfängerinnen und Schulanfänger ihre Schullaufbahn in Integrierten Gesamtschulen. Im Vergleich zum Schuljahr 2007/2008 hat sich die Anzahl der Kinder, die in Integrierten Gesamtschulen eingeschult wurden, mehr als verachtfacht. Während im Schuljahr 2007/2008 der Anteil der Kinder, die in Integrierten Gesamtschulen eingeschult wurden, 0,3% betragen hatte, stieg er im Schuljahr 2017/2018 auf 2,6%. Der Trend zum längeren gemeinsamen Lernen hat dazu geführt, dass der Primarbereich (Klassenstufen 1 bis 4) an Integrierten Gesamtschulen in mehreren Ländern eingerichtet beziehungsweise ausgebaut wurde. Auswirkungen zeigte dies im Schuljahr 2017/2018 vor allem in Baden-Württemberg, wo 12,4% der Kinder ihre Schulausbildung in Integrierten Gesamtschulen begannen. Auch in Berlin und Thüringen war der Anteil mit jeweils 7,4% überdurchschnittlich hoch.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/11/PD17_421_211.html;jsessionid=AA4B191356E975A239F6E23E2AE8D748.InternetLiv (21.11.2017)





Zu Beginn des laufenden Schuljahres 2017/2018 wurden nach vorläufigen Daten in Deutschland 725 100 Kinder eingeschult, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Das waren 0,6% mehr als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist die Zahl der Einschulungen im Vergleich zum Vorjahr in allen Bundesländern bis auf Baden-Württemberg (-0,8%) gestiegen. Die größten prozentualen Anstiege gab es in Thüringen (+2,5%) und in Sachsen-Anhalt (+2,2%).