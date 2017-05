Die richtige Investitionsstrategie finden



Bevor man ein Depot eröffnet, sollte man sich Gedanken über die eigene Investitionsstrategie gemacht haben. Je nach Anlegertyp kommen unterschiedliche Strategien infrage. Man sollte wissen, ob man lieber Kurz- oder Langzeitinvestitionen tätigt und ob man Online Broker oder physische Broker nutzen möchte. In diesem Zusammenhang sollte einem klar sein, dass das Risiko der Investition auch von der jeweiligen Strategie beeinflusst wird. Je länger man den Investitionszeitraum plant, desto mehr Risiko kann man eingehen. Je kürzer der Investitionszeitraum, desto weniger risikobereit sollte man sein.







Investieren - nicht spekulieren



Insbesondere dann, wenn noch keine oder wenige Erfahrungen im Aktienhandel vorliegen, sollte der Investmentgedanke beim Aktienhandel im Vordergrund stehen. Wer mit der Einstellung möglichst große Gewinne abzuschöpfen in den Aktienhandel einsteigt, riskiert sein gesamtes Investment zu verlieren. Als Einsteiger sollte man die Risiken daher streuen und nicht nur auf einzelne Werte setzen. Ein gutes Dutzend verschiedener Aktienpakete sollte es schon sein, um das Risiko eines Totalverlustes auszuschließen. In jedem Fall sollte man sich auch mit den Unternehmen in welche man investiert auseinandersetzen und den Markt zumindest ansatzweise überblicken können.



Depotführungsgebühren mit einplanen



Man sollte zudem bedenken, dass in jedem Fall Depotführungsgebühren anfallen, sobald man ein Depot eröffnet. Es gibt zwar auch "kostenlose" Modelle, dort werden dann jedoch auf andere Weise Gebühren erhoben. Die Höhe dieser Gebühren variiert von Broker zu Broker. Unter Umständen wirken sich solche Gebühren natürlich Rendite-schmälernd aus. Daher sollte gerade bei kleinen Investitionssummen darauf geachtet werden, dass das Gebührenmodell des Brokers nicht zu einer unverhältnismäßig hohen Kostenbelastung führt. (22.05.2017/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wer in den Aktienhandel einsteigen und sich an der Börse betätigen möchte, benötigt zunächst einmal ein gewisses Startkapital. Wie viel Startkapital im Einzelfall benötigt wird, kommt auf zahlreiche Faktoren an. In der Regel macht der Einstieg in den Aktienhandel erst ab einer Summe von etwa 10.000 Euro wirklichen Sinn. Andernfalls würde sich das Verhältnis zwischen Zeiteinsatz und erzielbarer Rendite kaum lohnen. Wichtiger als das Startkapital ist jedoch die Investitionsstrategie. Auch die Kosten für das Depot sollten im Auge gehalten werden.Im besten Fall kann man das Startkapital aus Rücklagen schöpfen, deren Verlust man verkraften kann bzw. Geld, auf welches man nicht unmittelbar angewiesen ist oder sein könnte. In keinem Fall sollte man seine letzten Ersparnisse für ein solches Investment nutzen. Aktienhandel ist immer mit einem gewissen Risiko behaftet, dieses Risiko gilt es möglichst gering zu halten. Unter bestimmten Bedingungen kann es auch Sinn machen, einen Kredit für den Aktienhandel aufzunehmen. Nicht allerdings dann, wenn dieses Darlehen dann das einzige Kapital wäre, welches man zur Verfügung hat.Viele Privatpersonen haben zwar gewisse Ersparnisse, können diese jedoch schlecht für den Aktienhandel nutzen, da sie dann auf unbestimmte Zeit gebunden wären und nicht frei über dieses Geld verfügen können. Unter gewissen Umständen kann es aufgrund der aktuell sehr niedrigen Zinsphase daher Sinn machen, sich mit einem Darlehen zu behelfen, um in den Aktienhandel einzusteigen. Lohnen tut sich das jedoch nur dann, wenn man auch einen wirklich günstigen Kredit erwischt. Dienstleister wie beispielsweise Kreditissimo.com können helfen ein günstiges Darlehen zu finden und verschaffen diesbezüglich einen fundierten Überblick, da diverse Konditionen unmittelbar mit einander verglichen werden.