Nasdaq-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

60,38 USD +0,75% (15.05.2017, 17:28)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



Nasdaq Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen.

(15.05.2017/ac/a/n)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von Analyst Brett Levy von der Deutschen Bank:Brett Levy, Aktienanalyst bei der Deutschen Bank, empfiehlt Anlegern im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) nunmehr zu kaufen.Nach einem Jahr des Übergangs und sogar leichter Turbulenzen halten die Analysten der Deutschen Bank bei den Ergebnissen eine Erholung für möglich. Zeit alleine reiche für eine Lösung aller Probleme nicht, doch habe Starbucks Corp. mittlerweile die Voraussetzungen geschaffen um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen.Zuletzt habe es bei der Umsatzentwicklung in den USA auf der Bestandsfläche Verbesserungen gegeben. Die Aussichten für die kommenden Jahre würden hinsichtlich der langfristigen Story Anlass für Optimismus geben. Die Kombination aus längerfristigen Investitionen, strukturellen und strategischen Veränderungen würden eine Rückkehr zu einem positiven Anlageurteil rechtfertigen, so der Analyst Brett Levy.Die Analysten der Deutschen Bank stufen in ihrer Starbucks-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "buy" hoch und erhöhen das Kursziel von 59,00 auf 69,00 USD.XETRA-Aktienkurs Starbucks-Aktie:54,98 EUR +0,13% (15.05.2017, 16:49)Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:55,04 EUR +0,40% (15.05.2017, 17:05)