Kurzprofil Standard Chartered Bank:



Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) gelistet an der London Stock Exchange im FTSE 100, ist ein Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in London und Operationen in vielen Ländern, insbesondere in Asien und Afrika. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen nicht in Großbritannien, sondern in Hongkong, Südkorea, Indien und anderen Teilen Asiens. (15.08.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Standard Chartered-Aktienanalyse von Markus Rießelmann Aktienanalyst von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF).Mit einem bereinigten EBT von 1,92 (Vj.: 0,99) Mrd. USD in H1 sei die Analysten-Prognose von 1,81 Mrd. USD übertroffen worden. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III habe zum 30.06.2017 weiterhin bei 13,8% (31.03.2017: 13,8%) gelegen. Getrieben von einer rückläufigen Risikovorsorge habe sich der positive Ergebnistrend in Hl fortgesetzt. Negativ sei der Rückgang bei den Kreditausleihungen aufgefallen. Ferner hätten sowohl der Analyst als auch der Marktkonsens mit einer Wiederaufnahme der Dividendenzahlung zum Halbjahr gerechnet. Die Tatsache, dass es nicht geschehen sei, stelle die Nachhaltigkeit der rückläufigen Risikovorsorge und das Erlösmomentum der letzten Quartale infrage und müsse von Standard Chartered im weiteren Jahresverlauf zufriedenstellend beantwortet werden.Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (EPS 2017e: 0,49 (alt: 0,45) USD; DPS 2017e: 0,15 (alt: 0,20) USD; EPS 2018e: 0,79 (alt: 0,74) USD; DPS 2018e: 0,30 (alt: 0,35) USD). Wegen der von ihm 2018 erwarteten unterdurchschnittlichen Eigenkapitalrendite von 4,9% erscheine der Bewertungsabschlag des Wertpapiers gerechtfertigt.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Standard Chartered-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 7,60 auf 7,90 GBP erhöht worden. (Analyse vom 15.08.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:8,50 EUR +2,36% (15.08.2017, 08:05)