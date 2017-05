Tradegate-Aktienkurs Stabilus-Aktie:

66,20 EUR -0,54% (16.05.2017, 14:14)



ISIN Stabilus-Aktie:

LU1066226637



WKN Stabilus-Aktie:

A113Q5



Ticker-Symbol Stabilus-Aktie:

STM



Kurzprofil Stabilus S.A.:



Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben beweist Stabilus (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM) seine Expertise seit acht Jahrzehnten in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Mit Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen POWERISE-Antrieben optimiert Stabilus das Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen und bietet Schutz vor Schwingungen und Vibrationen. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Stabilus einen Umsatz von 737,5 Mio. Euro. Stabilus verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus darüber hinaus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. (16.05.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sydney (www.aktiencheck.de) - Stabilus-Aktienanalyse von Aktienanalyst Christian Breitsprecher von Macquarie:Christian Breitsprecher, Aktienanalyst von Macquarie, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen und der Anhebung der Gewinnprognose sein Kursziel für die Aktie des Automobil- und Industriezulieferers Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM).Umsatz und bereinigtes EBIT des Unternehmens hätten positiv überrascht, so der Analyst. Er habe seine Prognosen für den Gewinn je Aktie nach oben revidiert.Christian Breitsprecher, Aktienanalyst von Macquarie, hat in einer aktuellen Aktienanalyse sein "neutral"-Rating für die Stabilus-Aktie bestätigt und das Kursziel von 55,00 auf 70,00 Euro erhöht. (Analyse vom 16.05.2017)Xetra-Aktienkurs Stabilus-Aktie:66,05 EUR -0,38% (16.05.2017, 15:38)