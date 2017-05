Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Chinas Wirtschaftswachstum hat seit dem Ende des 1. Quartals an Dynamik verloren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das geschehe jedoch langsamer als zuvor befürchtet, wie der jüngste Einkaufsmanagerindex signalisiere. Der offizielle PMI für das Verarbeitende Gewerbe sei heute veröffentlicht worden und habe mit 51,2 Punkten im Mai auf Höhe des April-Wertes gelegen. Landesweit würden die Unternehmen davon berichten, dass sich der Lageraufbau verlangsamt habe, was aber durch eine relativ stabile Auftragsentwicklung ausgeglichen werde. Im weiteren Jahresverlauf würden die Analysten eine Belebung der Aktivitäten in der Industrie erwarten. Das signalisiere auch das Umfrageergebnis zum Stand der Geschäftserwartungen. In diesem Umfeld werde die Zentralbank der Volksrepublik bei ihrer abwartenden Zinspolitik bleiben. Die Analysten würden somit 2017 mit unveränderten Schlüsselzinsen rechnen. (31.05.2017/ac/a/m)





