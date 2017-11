Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:

66,65 Euro +13,18% (17.11.2017, 14:32)



Nasdaq Aktienkurs Splunk-Aktie:

USD 78,75 +13,64% (17.11.2017, 14:52, vorbörslich)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Deutschland:

S0U



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Nasdaq:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps.

(17.11.2017/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von Analyst Kash Rangan von BofA Merrill Lynch Research:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Aktienanalyst Kash Rangan von BofA Merrill Lynch Research seine Kaufempfehlung für die Aktien von Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK).Splunk Inc. habe starke Quartalszahlen veröffentlicht. Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research weisen darauf hin, dass vor allem Partner zu dem über den Erwartungen liegenden Q3-Ergebnisse beigetragen haben.Analyst Kash Rangan geht von einem verstärkten Neukundenwachstum im Geschäftsjahr 2019 aus. Das Kursziel für die Splunk-Aktie sei von 80,00 auf 95,00 USD angehoben worden.Die Aktienanalysten von BofA Merrill Lynch Research stufen in ihrer Splunk-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "buy" ein.Frankfurt-Aktienkurs Splunk-Aktie:67,33 Euro +17,40% (17.11.2017, 14:12)