Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:

55,72 Euro -0,24% (29.05.2017, 17:23)



Nasdaq-Aktienkurs Splunk-Aktie:

USD 62,41 -6,98% (26.05.2017)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Deutschland:

S0U



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Nasdaq:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps.

(29.05.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von Analyst Nehal Chokshi von Maxim Group:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Aktienanalyst Nehal Chokshi vom Investmenthaus Maxim Group seine Kaufempfehlung für die Aktien von Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK).Die Abschwächung des Produktumsatzwachstums bei Splunk Inc. im Vergleich zum Vorjahr führen die Analysten von Maxim Group auf weniger Stellenschaffungen im Vertrieb sowie auf Probleme in der EMA-Region zurück.Die Anhebung der Planungen für das Geschäftsjahr 2018 dürfte aber signalisieren, dass die EMEA-Herausforderungen nur ein temporäres Phänomen seien.Analyst Nehal Chokshi sieht die negativen Kursreaktionen nach Vorlage der Quartalszahlen als Einstiegsgelegenheit an.Börsenplätze Splunk-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Splunk-Aktie:56,30 Euro +0,60% (29.05.2017, 15:56)