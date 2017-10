Hannover (www.aktiencheck.de) - Wirtschaftlich (noch) robust, politisch labil - so lässt sich die augenblickliche Gemengelage in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone in wenigen Worten kennzeichnen, so die Analysten der NORD LB.



Vor allem der gerade berichtete Rückgang der Arbeitslosenquote zum Ende des dritten Quartals auf 16,3% und damit das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2008 sollte eigentlich das Vertrauen in eine Fortsetzung des bemerkenswerten Aufschwungs untermauern. Die eskalierende Konfrontation um die Separatismusbestrebungen in Katalonien werde jedoch auch gesamtwirtschaftlich ihren Tribut fordern. Die ebenso provokanten wie ungeschickten Politpossen des Regionalpräsidenten Puigdemont hätten der Regierung von Ministerpräsident Rajoy - unterstützt von den oppositionellen Sozialisten - kaum eine andere Wahl gelassen als erstmals in der Geschichte des Landes den Artikel 155 der Verfassung zu aktivieren. Damit werde der Status der autonomen Region aus- und die Regierung in Barcelona abgesetzt.



An dieser Hängepartie werde sich bis zu den Neuwahlen nichts ändern. Viele Unternehmen hätten bereits damit begonnen, ihren Sitz aus Katalonien heraus an andere Standorte in Spanien zu verlagern. Dies habe nicht nur regionalwirtschaftliche Implikationen, aus makroökonomischer Perspektive würden auf diese Weise wichtige Wertschöpfungsketten gestört oder gar unterbrochen. Die Analysten der NORD LB würden in den nächsten Quartalen eine erheblich geringere wirtschaftliche Dynamik erwarten und hätten ihre Wachstumsprognose entsprechend nach unten revidiert. (31.10.2017/ac/a/m)





