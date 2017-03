Hannover (www.aktiencheck.de) - In Spanien wurde nach den inzwischen offiziellen Informationen des Statistikamtes und der Notenbank im vergangenen Jahr ein stattliches Wirtschaftswachstum erzielt, welches mit 3,2% exakt mit dem starken Vorjahresergebnis gleichziehen konnte, berichten die Analysten der Nord LB.



Obwohl hierzu ganz maßgeblich auch das als Dienstleistungsexport zu Buche stehende und in 2016 außergewöhnlich lebhafte Tourismusgeschäft beigetragen habe, seien die wichtigsten Impulse abermals von der Binnennachfrage ausgegangen. Auch wenn die Arbeitslosenquote mit zuletzt 18,6% immer noch auf quälend hohem Niveau liege, seien im Dezember 2016 aber immerhin mehr als eine halbe Million Menschen weniger ohne Job als ein Jahr zuvor gewesen. Allerdings sei der Anteil prekärer Beschäftigungsverhältnisse vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe an der auf den ersten Blick erfreulichen Arbeitsmarktentwicklung beträchtlich.



Eine nachhaltige und breite Stabilisierung werde also nicht ohne eine entsprechende Reformagenda auskommen, die von der Minderheitsregierung um Ministerpräsident Rajoy nur schwer auf den Weg zu bringen sei. Dies werde das Expansionstempo der privaten Konsumausgaben in diesem Jahr ebenso bremsen wie die deutlich angestiegenen Inflationsraten. Die Verbraucherpreise seien im Januar um 3,0% Y/Y geklettert, nachdem die Teuerungsrate bis einschließlich April letzten Jahres noch in negativem Terrain gelegen habe. Bei einem nur noch bescheidenen Zuwachs der real verfügbaren Einkommen werde das Wirtschaftswachstum 2017 merklich schwächer ausfallen. (Ausgabe 24.02.2017) (03.03.2017/ac/a/m)







