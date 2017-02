SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (21.02.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF).Sonova lanciere seine wiederaufladbaren Hörgeräte in mehreren neuen Formfaktoren für verschiedene Marken: Phonak lanciere Belong B-R, ein Hörgerät hinter dem Ohr, und Unitron lanciere Moxi Fit-R auf der neuen Tempus Plattform. Im Dezember 2016 Hansaton habe das erste wiederaufladbare Hörgerät mit einer Batterie auf Lithium-Ionen-Basis namens AQ HD S lanciert. Daneben habe Phonak auf der Belong-Plattform ebenfalls Viro B-Titanium, ein Im-Ohr-Hörsystem lanciert.Bänziger habe diese Lancierungen erwartet. Sonova wolle nun bei allen Marken von seiner Technologie für wiederaufladbare Hörgeräte profitieren und werde den Roll out für alle drei Marken konsequent durchführen. Die Schätzwerte der Analystin würden unverändert bleiben.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bewertet die Sonova-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel laute CHF 160. (Analyse vom 21.02.2017)Xetra-Aktienkurs Sonova-Aktie:121,10 EUR +0,17% (21.02.2017, 10:04)