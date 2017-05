Tradegate-Aktienkurs Sonova-Aktie:

141,75 EUR +1,99% (16.05.2017, 09:10)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

CHF 155,70 +2,03% (16.05.2017, 09:17)



ISIN Sonova-Aktie:

CH0012549785



WKN Sonova-Aktie:

893484



Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

PHBN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SOON



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SONVF



Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (16.05.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF).Der Konzernumsatz sei org. um 4,3% (VontE: 3,8%, K: 3,5%) und 11,0% (VontE: 11,3%, K: 11,0%) dank Akquisitionen in GJ 2015/16 gestiegen. In H2 habe sich das org. Wachstum eindeutig auf 6,4% beschleunigt (VontE: 5,5%, K: 5,0%) gegenüber 2,1% in H1 2016/17. Diese Beschleunigung sei durch die Lancierung der wiederaufladbaren Hörgeräte und der neuen Cochlear-Implantate angekurbelt worden. Der Umsatz von Hörgeräten sei um 15,9% in LW gestiegen (VontE: 15,8%, K: 15,2%), wobei das org. Wachstum 3,8% beitragen habe (VontE: 3,4%, K: 3,0%). Der Umsatz von Cochlear-Implantaten sei um 9,6% gestiegen (VontE: 8,1%, K: 8,8%) in LW, ein Beleg für die anhaltende Erholung des CI-Geschäfts.Der Umsatz in der Region EMEA sei um 33,8% in LW gestiegen, unterstützt durch die Auswirkungen der Übernahme von AudioNova. Der Umsatz in der APAC-Region sei um 2,0% in LW gestiegen. Der Umsatz in den USA sei um 1,0% in LW gestiegen.Die normalisierte EBITA-Marge sei mit 20,1% (ohne einmalige Übernahmekosten von CHF 18,4 Mio., VontE CHF 16,0 Mio.) besser gewesen als erwartet.Die organische Wachstumsrate von Sonova habe sich in H2 deutlich erhöht und die Prognose der Analystin und die Konsenserwartungen übertroffen. Die Margen seien unerwartet stark ausgefallen und der operative freie Cashflow sei um 23% gestiegen. Die Verschlankung des US-Einzelhandelsnetzes sowie der Umsatzrückgang bei Unitron vor Einführung einer neuen Plattform hätten das Aufwärtspotenzial etwas begrenzt. Die Analystin erwarte für GJ 2017/18 ein Wachstum in Lokalwährung von 13% (etwas über der Prognose) und ein normalisiertes EBITA-Wachstum von 14%.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bewertet die Sonova-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel von CHF 160,00 werde überprüft. (Analyse vom 16.05.2017)Börsenplätze Sonova-Aktie: