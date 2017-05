XETRA-Aktienkurs SolarWorld-Aktie:

1,018 EUR -4,41% (30.05.2017, 16:22)



Tradegate-Aktienkurs SolarWorld-Aktie:

0,998 EUR -5,76% (30.05.2017, 16:34)



ISIN SolarWorld-Aktie:

DE000A1YCMM2



WKN SolarWorld-Aktie:

A1YCMM



Ticker-Symbol SolarWorld-Aktie:

SWVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SolarWorld-Aktie:

SRWRF



Kurzprofil SolarWorld AG:



Die SolarWorld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) produziert und vertreibt Hightech-Solarstromlösungen und trägt damit weltweit zu einer sauberen Energieversorgung bei. Der Konzern mit Sitz in Bonn beschäftigt 3.288 Menschen und betreibt Fertigungen in Freiberg und Arnstadt (Deutschland), in Hillsboro (USA) und in einem Joint Venture mit Qatar Solar Technologies. Vom Rohstoff Silizium, über Solarwafer und -zellen bis zum Solarstrommodul vereint das Unternehmen alle Produktionsstufen unter einem Dach. Dazu gehört auch die eigene Gesellschaft für Forschung und Entwicklung SolarWorld Innovations. SolarWorld beliefert ihre Kunden in aller Welt über ein internationales Vertriebsnetz mit Standorten in Europa, den USA, Singapur, Japan, Südafrika und Qatar. Das Unternehmen legt Wert auf hohe soziale Standards und hat sich einer ressourcen- und energiesparenden Produktion verpflichtet. Mit seinem Programm Solar2World setzt sich das Unternehmen für die Verbreitung von Solarstrom in Entwicklungsländern ein. SolarWorld wurde 1998 gegründet und ist seit 1999 börsennotiert. Mehr Informationen unter www.solarworld.de. (30.05.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SolarWorld-Aktie: Alles jetzt auf Chinesen abzuwälzen ist Heuchlerei! Aktuelle Kurse zum Verkauf nutzen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse das gegenwärtige Kursniveau zum Verkauf der Aktie der SolarWorld AG (ISIN: DE000A1YCMM2, WKN: A1YCMM, Ticker-Symbol: SWVK, Nasdaq OTC-Symbol: SRWRF) zu nutzen.Frank Asbeck, Chef der SolarWorld AG, habe gesagt, dass China der Grund für die Insolvenz sei. Der Börsenexperte nenne das Heuchlerei und verweise darauf, dass SolarWorld viele Fehler selber gemacht habe. Er spreche von operativen, Management- und Strategie-Fehler. Das alles jetzt auf Chinesen abzuwälzen, sei doch sehr einfach und entspreche nicht der Wahrheit.Den aktuellen Kurs der SolarWorld-Aktie von 1 Euro finde der Aktienprofi viel zu hoch. SolarWorld werde nämlich nicht gerettet - das sei so gut wie sicher. Man werde bei der SolarWorld-Aktie bald Kurse von wahrscheinlich 20/30 Cent sehen. Es werde natürlich immer wieder Spekulationen geben, aber erst mal werde man deutlich tiefere Kurse sehen, später werde sich die SolarWorld-Aktie der Nulllinie annähern und dann werde sie aus dem Kurszettel verschwinden.Wer die SolarWorld-Aktie hat, sollte Kurse von über 1 Euro zum Verkauf nutzen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.05.2017)Börsenplätze SolarWorld-Aktie: