Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE0003304002, WKN: 330400, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) ermöglicht ihren Kunden, in der digitalen Welt zu den innovativen Gewinnern zu gehören. Die Produkte helfen Unternehmen, bestehende IT-Systeme in einer einzigen Plattform zusammenzuführen, ob in der Cloud oder in der eigenen IT-Umgebung, und damit das Geschäft zu optimieren. Die Kombination aus Prozess-, Integrations- und Echtzeit-Analyse-Software in einer umfassenden Digital Business Platform ermöglicht es den Kunden, die Effizienz ihres operativen Geschäfts zu steigern, Systeme zu modernisieren und Prozesse zu optimieren, um intelligente Entscheidungen zu treffen und einen erstklassigen Service zu bieten. Seit mehr als 45 Jahren steht die Software AG für kundenzentrierte Innovation und ist führend in vielen innovativen IT-Marktkategorien.



Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter in 70 Ländern und erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 873 Millionen Euro. (22.02.2017/ac/a/t)







Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer GLG Partners LP hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Software AG kontinuierlich an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GLG Partners LP setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien der Software AG (ISIN: DE0003304002, WKN: 330400, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) fort.Der in London, England, ansässige Hedgefonds GLG Partners LP hat am 20.02.2017 seine Netto-Leerverkaufsposition in den Software AG-Aktien von 1,00% auf 1,11% erhöht.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Software AG:1,11% GLG Partners LP (20.02.2017)0,59% BlackRock Investment Management (UK) Limited (09.02.2017)0,54% AKO Capital LLP (16.02.2017)0,46% Contour Asset Management (27.07.2016)0,46% Marshall Wace LLP (17.08.2016)0,43% Allianz Global Investors GmbH (29.08.2016)Börsenplätze Software AG-Aktie: