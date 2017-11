ISIN Software AG-Aktie:

DE000A2GS401



WKN Software AG-Aktie: A2GS40

A2GS40



Ticker-Symbol Software AG-Aktie: SOW

SOW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Software AG-Aktie: SWDAF

SWDAF



Kurzprofil Software AG:



Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) bietet die erste Digitale Business Plattform für durchgängige Prozesse auf Basis offener Standards mit den Kernkomponenten Integration, Prozessmanagement, In-Memory-Datentechnologie, flexible Anwendungsentwicklung, Echtzeit-Analyse und IT-Architektur-Management. Dank dieser modularen Plattform können Anwender ihre Applikationssysteme von morgen entwickeln, um heute ihre digitale Zukunft zu gestalten.



Seit über 45 Jahren steht die Software AG für Innovationen, die sich an den Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Das Unternehmen wird in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitalisierung als Marktführer eingestuft. Die Software AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 872 Millionen Euro. (24.11.2017/ac/a/t)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Software AG-Aktienanalyse von Analyst Michael Briest von der UBS:Michael Briest, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der Software AG (ISIN: DE0003304002, WKN: 330400, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) und erhöht das Kursziel von 42,50 auf 46 Euro.Die angekündigte Kooperation mit Siemens im Bereich Internet der Dinge (IoT) sei begrüßenswert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Partnerschaft bestätige die Glaubwürdigkeit des Darmstädter Softwarekonzerns in diesem Geschäftsfeld.Michael Briest, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Software AG-Aktie mit einem Kursziel von 46 Euro bestätigt. (Analyse vom 24.11.2017)Xetra-Aktienkurs Software AG-Aktie:46,155 EUR -0,24% (24.11.2017, 11:06)Tradegate-Aktienkurs Software AG46,116 EUR -0,31% (24.11.2017, 11:22)