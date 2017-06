ISIN Société Générale-Aktie:

FR0000130809



WKN Société Générale-Aktie:

873403



Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SGE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

GLE



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Société Générale-Aktie:

SCGLF



Sektor:

Banken



Kurzprofil Société Générale SA:



Die Société Générale SA (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ist eine der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs und gehört zu den drei ältesten Geschäftsbanken des Landes. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Société Générale beschäftigt in 79 Ländern rund 159.000 Mitarbeiter, davon etwa 60% außerhalb Frankreichs. Die Bank ist sowohl in der Finanzierung als auch im Investment- und im Anlagegeschäft aktiv. In Frankreich ist Société Générale inklusive ihres Tochterunternehmens Crédit du Nord mit knapp 3.000 Zweigstellen im Privatkundengeschäft aktiv. (06.06.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Société Générale-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der französischen Großbank Société Générale (SG) (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF).Die Großbank habe gestern angekündigt, dass bis zu 23% der Anteile der Fahrzeug-Leasingsparte ALD Automotive (ALD) über einen Börsengang verkauft werden sollten. Die Absicht eines partiellen IPOs (SG wolle auch langfristig Mehrheitsaktionär bleiben) sei bereits im Rahmen der Berichterstattung zu den Gesamtjahreszahlen bekannt gegeben worden. Mit dem Teil-Verkauf von ALD (mit 1,4 Millionen Leasingfahrzeugen verschiedener Marken laut Unternehmensangaben Marktführer in Europa) sollten bis zu 1,62 Mrd. Euro erlöst werden. Der Preis für die Aktien, die in einer Spanne von 14,20 bis 17,40 Euro angeboten würden, solle am 15.06. festgelegt werden. Bei einem Verkauf von 23% würde ALD mit rund 7 Mrd. Euro bewertet werden und die harte Kernkapitalquote nach Basel III von SG um 20 Bp (zum 31.03.2017: 11,6%) stärken. Das Autoleasing-Geschäft profitiere vor allem von Skaleneffekten und durch den Teil-Verkauf erlange ALD mehr Flexibilität hinsichtlich der weiteren Wachstumsmöglichkeiten (inkl. Akquisitionen).Bei vorerst unveränderten Prognosen und einem Kursziel von 62,00 Euro (Sum-of-the-Parts-Modell) bestätigt Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Rating für die Société Générale-Aktie, die seines Erachtens weiterhin attraktiv bewertet ist (u.a. KBV 2017e: 0,6). (Analyse vom 06.06.2017)Börsenplätze Société Générale-Aktie:46,41 EUR -3,51% (06.06.2017, 11:35)Euronext Paris-Aktienkurs Société Générale-Aktie:46,435 EUR -1,27% (06.06.2017, 12:13)