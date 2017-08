NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 11,73 -0,85% (14.08.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



(14.08.2017/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Stephen Ju von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse rechnet der Analyst Stephen Ju von der Credit Suisse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).Die Analysten der Credit Suisse glauben, dass die Kürzungen bei den Konsensprognosen für Snap Inc. im Anschluss an die Bekanntgabe der Quartalszahlen die letzte Runde von Abwärtskorrekturen gewesen sein dürfte.Analyst Stephen Ju beziffert das Abwärtsrisiko im Falle eines "grauer Himmel-Szenarios" auf 15%. Gleichzeitig werde das Aufwärtspotenzial auf 48% geschätzt.Die Snapchat-Mutter repräsentiere ein selten zu findendes Asset, welches Werbekunden Zugang zu einer gesuchten Zielgruppe biete.In ihrer Snap-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Credit Suisse das "outperform"-Votum, senken aber das Kursziel von 25,00 auf 17,00 USD.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:9,83 Euro -4,70% (14.08.2017, 14:05)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:9,86 Euro -1,37% (14.08.2017, 14:15)