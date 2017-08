ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie: A2DLMS





Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland: 1SI





NYSE Ticker-Symbol: SNAP





Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.





New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse des Analysten Kip Paulson von Cantor Fitzgerald:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse rät Analyst Kip Paulson vom Investmenthaus Cantor Fitzgerald Investoren die Aktien des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) weiterhin überzugewichten.In der Altersgruppe 12 bis 24 Jahre gewinne Snap Inc. Marktanteile. die jüngsten Entwicklungen (News Show von CNN) seien positiv, da sich Snapchat als zugkräftige Plattform für jüngere User erwiesen habe. Eine tägliche Nutzungsdauer von mehr als 40 Minuten sollte als Katalysator für eine rasche Zunahme an Shows auf Snapchat dienen.Angesichts der ersten Erfolge der NBC News "Stay Tuned" und "Phone Swap" baue Snap ein bedeutendes Video-Angebot auf, was auf Sicht von zwölf Monaten den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer in die Höhe treiben könnte, so die Einschätzung des Analysten Kip Paulson.In ihrer Snap-Aktienanalyse halten die Analysten von Cantor Fitzgerald am Votum "overweight" sowie am Kursziel von 15,00 USD fest.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:12,55 Euro +5,64% (23.08.2017, 14:46)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:12,41 Euro +0,45% (23.08.2017, 15:05)NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:USD 14,60 +0,48% (23.08.2017, 15:09, vorbörslich)