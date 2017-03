ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



(08.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktie ist kein Liebling der Analysten! - AktiennewsDer Aktienkurs des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) legt nach der rasanten Talfahrt der letzten Tage heute eine Atempause ein.Der erste Kurs nach dem Börsendebüt von 24 USD wurde bereits deutlich unterschritten. Die ersten Reports der Analysten fielen unter dem Strich eher negativ aus. Egal ob Aegis Capital, Atlantic Equities, Pivotal Research oder Needham & Co, alle Analysten haben Zweifel am Geschäftsmodell von Snap Inc. und warnen vor dem intensiven Wettbewerbsumfeld, dass beim Wachstum der Nutzerzahlen bereits Bremsspuren hinterlassen hat.Ein weiterer Faktor der dem Aktienkurs zu schaffen machen könnte sind Sorgen über eine Index-Zugehörigkeit, da die an der NYSE gelisteten A-Titel keine Stimmrechte haben. Damit könnte Marktexperten zufolge der Weg zu einer Aufnahme in einen Index wie den S&P 500 versperrt sein.Für Investoren stellt sich damit die Glaubensfrage, ob sich die beim Börsengang hochtrabenden Erwartungen erfüllen lassen oder Snap ein ähnliches Schicksal wie Twitter ereilen wird.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:20,80 Euro +4,18% (08.03.2017, 17:28)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:20,83 Euro +2,59% (08.03.2017, 17:48)NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:USD 21,94 +2,33% (08.03.2017, 17:55)