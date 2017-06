ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie: A2DLMS





Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland: 1SI





NYSE Ticker-Symbol: SNAP





Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.





New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Douglas Anmuth von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Douglas Anmuth vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities in Bezug auf die Aktien des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) seine neutrale Haltung.Um einer größeren Skepsis hinsichtlich der Möglichkeiten von Snap Inc. Rechnung zu tragen die Werbeaktivitäten auszuweiten sowie einem schwächeren Spectacle-Ausblick seien die Schätzungen nach unten korrigiert worden. Snap werde vermutlich in den kommenden Jahren beim Wachstum der täglich aktiven Nutzer eine Verlangsamung hinnehmen müssen.Das Engagement der Nutzer sei weiterhin stark. 166 Mio. Nutzer würden täglich 3 Mrd. Schnappschüsse kreieren. Das Management habe aber noch viel Arbeit beim Aufbau des Werbegeschäfts vor sich. Die Umsatz-Konsensprognose für das dritte Quartal von 287 Mio. USD werde sich vermutlich als zu hoch erweisen, so die Einschätzung des Analysten Douglas Anmuth.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "neutral" ein und reduzieren das Kursziel von 20,00 auf 18,00 USD.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:18,00 Euro -4,96% (06.06.2017, 14:19)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:18,04 Euro +0,78% (06.06.2017, 14:42)NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:USD 20,22 +0,05% (06.06.2017, 14:44, vorbörslich)