NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 13,56 -10,32% (08.11.2017, 15:44)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (08.11.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktie nach Grusel-Zahlen auf Talfahrt! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) wegzulassen.Snap habe gestern Q3-Zahlen vorgestellt, die zum Gruseln gewesen seien. Der Umsatz von 208 Mio. USD sei locker um 20 Mio. USD unter dem Wert ausgefallen, den die Analysten erwartet hätten. Bei den täglich aktiven Nutzern habe man zwar um rund 20 Mio. auf 178 Mio. gegenüber dem Vorjahr kräftig zulegen können. Zum einen hätten hier Analysten aber mehr erwartet. Zum anderen habe der Umsatz, den Snapchat mit jenen Kunden habe erzielen können, deutlich unter den Erwartungen gelegen. Die wichtige Kennziffer, auf die man sich jetzt konzentrieren sollte, sei der Nettoverlust: Für jeden Dollar Umsatz, den Snapchat gemacht habe, seien 2 USD in den Sand gesetzt worden. Laut dem Börsenexperten sei das kein nachhaltiges Geschäftsmodell.Die Snap-Aktie sei deutlich nach unten gegangen. Sie befinde sich jetzt auf Talfahrt.Anleger sollten die Finger von der Snap-Aktie weglassen - es ist im 3. Quartal ganz hässlich gewesen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.11.2017)Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:11,92 Euro -9,59% (08.11.2017, 15:37)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:11,618 Euro -12,05% (08.11.2017, 15:57)