NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 20,1962 +0,98% (22.05.2017, 16:42)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy. (22.05.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktie: Deutlich niedrigere Notierungen denkbar - vielleicht sogar um 10 USD! AktienanalysePessimistisch zeigt sich Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).Der Aktienprofi bespreche den Wochenchart der Snap-Aktie. Nach den sehr schlechten Zahlen sei sie abgestürzt. Dann sei der große Anstieg gekommen, der damit verbunden gewesen sei, dass einige Großinvestoren ihre Pakete veröffentlicht hätten. Man wisse also, wer drin sei, aber man wisse nicht, ob sie in dem Maße auch noch investiert seien und nicht irgendwann die Reißleine ziehen würden. Da hinterherzulaufen sei laut dem Börsenexperten keine besonders gute Idee. Danach sei die Zuversicht auch wieder relativ schnell gesunken. Jetzt sei die Snap-Aktie bei 17,95 Euro schon wieder angelangt und befinde sich somit kurz vor ihrem Allzeittief. Bei 17 USD sei das IPO gewesen. Die Snap-Aktie sei davon nicht weit entfernt. Wenn sie darunter gehe, dürften die Schleusen richtig geöffnet werden.Martin Weiss glaubt, dass man sich bei der Snap-Aktie tendenziell auf deutlich niedrigere Notierungen gefasst machen muss - vielleicht um 10 USD, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.05.2017)Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:18,01 Euro -0,50% (22.05.2017, 16:17)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:17,942 Euro +0,58% (22.05.2017, 16:51)