Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.





(15.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse des Analysten Kip Paulson von Cantor Fitzgerald:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse rät Analyst Kip Paulson vom Investmenthaus Cantor Fitzgerald Investoren die Aktien des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) nunmehr überzugewichten.Nach dem Auslaufen einer Haltefrist für Altaktionäre und den Kursrückgängen seit der Veröffentlichung des Quartalsberichts erachten die Analysten von Cantor Fitzgerald das Chance/Risiko-Profil der Aktien von Snap Inc. für positiv.Die Schätzungen zur Anzahl der täglich aktiven Nutzer erscheine inzwischen erreichbar. Analyst Kip Paulson ist zudem der Ansicht, dass es beim Durchschnittsumsatz je Kunde ab 2018 positives Überraschungspotenzial geben könnte.Die aktuelle Bewertung der Snap-Aktie sei attraktiv.In ihrer Snap-Aktienanalyse setzen die Analysten von Cantor Fitzgerald das Votum von "neutral" auf "overweight" hoch, halten aber am Kursziel von 15,00 USD fest.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:11,30 Euro +4,97% (15.08.2017, 15:01)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:11,19 Euro +4,71% (15.08.2017, 15:14)