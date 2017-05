Allerdings könne eine deutliche Korrektur auf den Rohstoffmärkten sicherlich als Indiz für sich aufbauende Konjunkturrisiken gesehen werden, auch wenn die Finanzmärkte oftmals übertreiben würden. Doch seien es die Rohstoffmärkte, die ein Signal für die Realwirtschaft geben würden oder sei es die Entwicklung der Realwirtschaft, die steigende Sorgen und Überreaktionen auf den Rohstoffmärkten verursachen würden? Um ein Frühindikator zu sein, müssten die Rohstoffpreise vor einer Veränderung der globalen Konjunktur reagieren und nicht anders herum, was auf Grundlage von Nachfrageffekten eigentlich zu erwarten wäre: Die Konjunktur trübe sich zuerst ein und spiegle sich in fallenden Preisen in der Folgeperiode wider. Kausalitätstests könnten Aufschluss darüber geben, welche Veränderung zuerst stattfinde.



Folgendes sei zu berichten:



- Zeitspanne 1992 bis 2007: Kausalitätstests würden keine klare Indikation dafür geben, dass Rohstoffpreise ein Frühindikator für die Weltkonjunktur seien. So könne zwar ein gewisser Gleichlauf auf Grundlage von Nachfrageeffekten gegeben sein, ein Frühindikator seien Rohstoffpreise allerdings nicht gewesen.



- Zeitspanne 2008 bis 2017: Kausalitätstests würden zeigen, dass es eher das globale Wachstum sei, das ein Frühindikator für die Rohstoffpreisentwicklung darstelle. Steige die Produktion, werde dies in einer steigenden Nachfrage nach Rohstoffen sichtbar, was in Folge zu Preisdruck führe.



- Zeitspanne 1992 bis 2016: Tests würden auf eine klare Kausalität vom Wachstum der Industrieproduktion hindeuten in Richtung einer Veränderung der Rohstoffpreise.



Rohstoffpreisvolatilität könne die temporäre Sorge der Finanzmärkte über den globalen Konjunkturverlauf spiegeln. So deute ein Rohstoffpreiseinbruch eher auf eine kurzfristige Wahrnehmung des Marktes für höhere Risiken hin, nicht aber auf einen bevorstehenden realwirtschaftlichen Rückgang der Nachfrage. Eine kurzfristige Volatilität der Rohstoffmärkte sollte somit nicht als Indiz für bevorstehende Veränderungen des konjunkturellen Umfelds dienen. Denn erst mit dem eigentlichen konjunkturellen Einbruch scheinen Rohstoffpreise nachhaltig unter Druck zu kommen.



Da allerdings realwirtschaftliche Daten erst mit einer Verzögerung veröffentlicht würden, könnten Rohstoffpreisveränderungen durchaus gewisse Risiken andeuten – vor allem wenn sich eine Trendwende abzeichne. Die aktuelle Erholung der Rohstoffpreise scheine jedoch immer noch intakt zu sein. Der aktuelle monatliche Rückgang mancher Indices sei deshalb alleine kein Indiz für eine Wende im globalen Konjunkturausblick.



Rohstoffpreise würden seit 2008 zunehmend als Frühindikator globaler Konjunkturentwicklungen gesehen. Fakt sei, dass seit 2008 die Korrelation zwischen Rohstoffpreisveränderungen und globalem Wirtschaftswachstum höher ausfalle als vor der Finanzkrise. Doch Korrelationen würden nicht bedeuten, dass Rohstoffpreise einen Frühindikator für die globale Konjunktur darstellen würden. Empirische Ergebnisse zur Kausalität würden eher darauf hindeuten, dass es die globale Konjunktur oder Industrieproduktion sei, die zukünftige Rohstoffpreisentwicklung beeinflussen würden. So sollte der aktuelle Rückgang einiger Rohstoffpreise nicht als Indikation einer bevorstehenden erneuten Eintrübung der globalen Konjunktur gesehen werden.



Auch habe der grundsätzliche Erholungstrend der Rohstoffpreise weiterhin Bestand. Die IKB erwarte für 2017 ein globales BIP-Wachstum von rund 3,5% und somit ein deutlich positiveres globales Umfeld als im Jahr 2016. Die deutschen Exporte sollten davon profitieren und 2017 mit rund 4% real zulegen. (31.05.2017/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Rohstoffpreise haben in den letzten Jahren hohe Volatilität gezeigt, die in vielen Fällen mögliche Parallelen zur weltwirtschaftlichen Konjunktur aufgewiesen hat, so Dr. Klaus Bauknecht von der IKB Deutsche Industriebank.Diese Dynamik habe dazu geführt, dass Rohstoffpreise eine größere Bedeutung bekommen hätten, wenn es darum gehe, die zukünftige Entwicklung der Weltkonjunktur einzuschätzen. Auch am aktuellen Rand sei dies der Fall. Nach der Erholungsphase im vergangenen Jahr scheine die Rohstoffpreisentwicklung 2017 etwas an Dynamik verloren zu haben. Das werfe nun die Frage auf, ob diese Entwicklung ein mögliches Indiz für eine bevorstehende Abkühlung der Weltwirtschaft darstelle.Wie alle Preise würden auch die Rohstoffpreise durch Angebot und Nachfrage bestimmt, auch wenn Finanzmärkte kurzfristig für erhöhte Volatilität bzw. Überreaktionen der Preisentwicklung führen können. Beispiel dafür sei die Rohölpreisentwicklung der Jahre 2008 und 2015/16. Der Zusammenhang zwischen Weltkonjunktur und Rohstoffpreisen ergebe sich vor allem durch die Nachfrageseite der Preisbestimmung. Kühle sich die Konjunktur ab, würden erst die Nachfrage nach Rohstoffen und anschließend der Preis sinken.Die Angebotsseite sei weniger relevant, denn sie erweise sich oftmals als träge, da die Kapazitäten nicht kurzfristig angepasst werden könnten. Volkswirte würden dann von einem unelastischen Angebot sprechen. Allerdings könnten die Bedingungen für Rohstoffmärkte durchaus unterschiedlich sein. So könne eine schlechte Witterung (Stichwort El Nino) die Angebotsseite von Agrar-Rohstoffen stark beeinflussen und somit für Preisveränderungen oftmals bedeutender sein als Änderungen der Nachfrage. Preise für Industrierohstoffe seien hingegen vor allem von der globalen Industrieproduktion abhängig und würden somit durch die Nachfrage beeinflusst.Trotz unterschiedlicher Treiber von Angebot und Nachfrage scheine eine ähnliche Entwicklung bei vielen Rohstoffpreisen erkennbar zu sein. Da Rohstoffe in USD gehandelt werden, habe eine markante Veränderung im Wert der Währung einen synchronen Einfluss auf die Preise verschiedener Rohstoffe. Ein anderer Grund des Gleichlaufs möge darin liegen, dass Märkte - vor allem Finanzmärkte - in extremen Situationen zu synchronen, heftigen Reaktionen neigen würden.So hätten einschneidende Entwicklungen wie die Finanzkrise die Korrelation und damit den Gleichlauf deutlich erhöht. Dies sei allerdings keine Entwicklung, die sich auf Rohstoffe beschränke. Grundsätzlich würden Finanz- und Devisenmärkte seit 2008 einen deutlich höheren Gleichlauf zeigen. Hierfür seien globale Krisen verantwortlich, die zu ähnlichen Reaktionen auf allen Märkten geführt hätten. Wie jedoch aus der sinkenden Korrelationen ersichtlich sei, scheinen sich die weltweiten Turbulenzen seit 2015 gelegt zu haben.Bei der Beziehung zwischen Rohstoffpreisen und der globalen Konjunktur sei es umgekehrt: In extrem volatilen Zeiten sinke die Bedeutung der globale Konjunktur als Treiber der Rohstoffe, da Märkte ein deutlich volatileres Verhalten zeigen würden, als dies für die Realwirtschaft der Fall sei. So liege die Korrelation in der Phase 2008 bis 2017 bei 0,6, während sie für den Zeitraum seit 2010 bei fast 0,9 liege. Grundsätzlich scheine somit der Zusammenhang in der Zeit nach einer Krise bedeutender zu sein als vor einer Krise, wobei Schätzungen über kurze Zeiträume sicherlich mit Skepsis zu sehen seien. Auch sei zu berücksichtigen, dass diese Ergebnisse auf den jährlichen Veränderungsraten der Variablen beruhen und somit eher den grundsätzlichen Zusammenhang als eine kurzfristige Volatilität spiegeln würden.