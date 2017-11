Es fehle nicht an Argumenten, um diesen Standpunkt zu untermauern. Die Volatilität der Indices ist so niedrig wie nie zuvor, die Bewertungen werden stetig besser und der amerikanische Markt verzeichnet immer neue Rekorde: Wir erleben gerade die zweitlängste Phase seit 1929 ohne Korrekturen des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (um 5% oder mehr), aber auch seinen stärksten Anstieg seit Jahresanfang, den zweitstärksten seit 1950, so die Experten von La Financière de l'Echiquier.



Am Wochenende habe es aber auch einige Gründe für Optimismus an den Märkten gegeben. Auf politischer Ebene scheine die SPD bereit zu sein, ihr Nein zur Bildung einer neuen Koalition mit der Union unter der Führung von Angela Merkel aufzugeben, um Neuwahlen zu verhindern. Auf wirtschaftlicher Ebene lasse die Veröffentlichung vorläufiger Zahlen des Einkaufsmanagerindex der Eurozone für November hoffen. Mit einem Stand von 60,0 habe der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe seinen zweithöchsten Stand seit 1998 und seinen höchsten Stand seit April 2000 erreicht. Das seien Zahlen, die an die kraftvolle Wirtschaft in der Eurozone erinnern würden.



Zu erwähnen sei auch der weitere Anstieg der europäischen Indices, allerdings ohne deutliche Beschleunigung. Würden die Märkte dem wirtschaftlichen und politischen Umfeld möglicherweise keine Aufmerksamkeit mehr schenken und somit automatisch ihren Optimismus nähren? Die überhöhten Bewertungen auf den Aktienmärkten seien offensichtlich und die Selektivität müsse ein zentrales Element des Anlageprozesses bleiben. Die Risiken bestünden weiter, etwa die Überbewertung der amerikanischen Märkte oder die strukturellen Ungleichgewichte Chinas. Aber die Märkte scheinen weniger reflexartig auf die täglichen Veröffentlichungen zu reagieren und fokussieren sich vielmehr auf die weltweite Konjunktur, so die Experten von La Financière de l'Echiquier. (29.11.2017/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Schwierigkeiten der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, eine neue Regierungskoalition zu bilden, oder die chinesische Regulierungsbehörde, die die Staatspresse veranlasst, über ihre Besorgnisse angesichts der Hausse an den Märkten zu schreiben - in früheren Zeiten hätten solche Ereignisse, die an einem Wochenende eintreten, für einen Wochenstart mit roten Zahlen gesorgt, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer von La Financière de l'Echiquier.Dennoch habe der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag an der Spitze der Aktienindices der Industrieländer rangiert, der Eurokurs sei unverändert geblieben und der chinesische Markt habe seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Seien die Märkte zu nachsichtig geworden?