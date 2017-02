SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

CHF 5.210,00 0,48% (01.02.2017, 10:35)



ISIN Sika-Aktie:

CH0000587979



WKN Sika-Aktie:

858573



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 90 Ländern und produziert in über 160 Fabriken. Mehr als 16.000 Mitarbeiter erarbeiteten 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5,6 Milliarden. (01.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika habe bekannt gegeben, dass die Übernahme von RMAX, LLC, einem führenden US-Produzenten von Abdichtungssystemen für Dach- und Wandkonstruktionen, am 31. Januar 2017 abgeschlossen worden sei. Die Transaktion sei am 14. Dezember 2016 angekündigt worden. RMAX generiere einen jährlichen Umsatz von CHF 75 Mio. und werde in GJ 2017 ca. 1% zum Umsatz von Sika beitragen. Angesichts des hohen Margenprofils von RMAX habe Sika wahrscheinlich mehr als einen Jahresumsatz für diese Übernahme bezahlt.Sika sei der weltweite Marktführer für Bauchemikalien, verfüge jedoch nur über einen Marktanteil von ca. 8%. Der Analyst begrüße die Marktkonsolidierungsstrategie von Sika, da das Unternehmen ständig Mehrwert generiere, indem es Beträge bezahle, die tiefer seien als die eigene Bewertung.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Sika-Aktie und das Kursziel von CHF 5.550. (Analyse vom 01.02.2017)Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:4.885,9 EUR +0,16% (01.02.2017, 10:34)