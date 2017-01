SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

CHF 4.801,00 (10.01.2017)



ISIN Sika-Aktie:

CH0000587979



WKN Sika-Aktie:

858573



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 90 Ländern und produziert in über 160 Fabriken. Mehr als 16.000 Mitarbeiter erarbeiteten 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5,6 Milliarden. (11.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika habe die Übernahme von Bitbau Dörr, dem führenden australischen Hersteller von bituminösen Abdichtungssystemen und Isolierprodukten für Dächer, Gebäude und Tiefbau, bekannt gegeben. Bitbau Dörr habe letztes Jahr einen Umsatz von CHF 50 Mio. generiert und werde somit 0,9% zum Umsatz von Sika beitragen. In Zukunft könne man erhebliche Cross-Selling-Möglichkeiten in Zentraleuropa erkennen.Mit dieser Übernahme sei der Analyst zuversichtlich, dass Sika dieses Jahr sein angepeiltes Umsatzwachstum von 6 bis 8% in LW erreichen werde, was letztes Jahr bereits durch die Eröffnung von neun neuen Produktionswerken und vier nationalen Tochtergesellschaften gestützt worden sei.Demzufolge bestätigt Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "buy"-Rating für die Sika-Aktie und das Kursziel von CHF 5.550. (Analyse vom 11.01.2017)Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:4.490,03 EUR (10.01.2017)