Börse Frankfurt-Aktienkurs Sika-Aktie:

4.490,856 EUR +0,66% (10.01.2017, 10:50)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

4.825,00 CHF +0,25% (10.01.2017, 11:53)



ISIN Sika-Aktie:

CH0000587979



WKN Sika-Aktie:

858573



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 90 Ländern und produziert in über 160 Fabriken. Mehr als 16.000 Mitarbeiter erarbeiteten 2014 einen Jahresumsatz von CHF 5,6 Milliarden. (10.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).Sika habe für das Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von CHF 5,75 Mrd. gemeldet (+4,8% im Jahresvergleich), 0,5% unterhalb der Analystenschätzung und 0,9% unter der Konsenserwartung. Das Wachstum in Lokalwährung habe 5,6% ggü. der Analystenschätzung von 5,8% erreicht und das org. Wachstum habe sich auf 4,7% ggü. der Analystenschätzung von 4,8% belaufen. Dies sei das Ergebnis eines schwächer als erwarteten Wachstums in Nordamerika (+7,8% in Lokalwährung) und Asien/Pazifik (+3,6%), während das Umsatzwachstum in den Regionen EMEA (+4,8%) und Latam (+5,0%) über den Analystenerwartungen gelegen habe.Das Umsatzwachstum in Lokalwährung habe sich auf 3,6% und das org. Wachstum auf 3,2% in Q4 16 verlangsamt, hauptsächlich wegen der starken Vergleichsbasis zum Vorjahr und der Unsicherheiten aufgrund der US-Wahl.Trotz des leicht tiefer als erwarteten Wachstums in Q4 16 bestätige Sika die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2016 von zwischen CHF 780 und 800 Mio.Pomrehn senke seine EPS-Prognosen für das Geschäftsjahr 2016 und 2017 leicht um 0,7%, um das schwächer als erwartet ausgefallene Umsatzwachstum in Q4 16 zu berücksichtigen. Allerdings rechne er aufgrund der Investitionen des Unternehmens in neue Kapazitäten, der Übernahmen und der anziehenden Bautätigkeit vor allem in China und Europa nach wie vor mit einem Anstieg des Umsatzwachstums im Geschäftsjahr 2017.Demzufolge bestätigt Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, sein "buy"-Rating für die Sika-Aktie und das Kursziel von CHF 5.550. (Analyse vom 10.01.2017)