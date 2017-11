Börsenplätze Siemens-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

119,65 EUR -2,96% (09.11.2017, 09:43)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

119,626 EUR -3,45% (09.11.2017, 09:57)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (09.11.2017/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Siemens GJ-Zahlen 2016/17: Ziele erreicht - Dennoch hat Siemens strukturelle Aufgaben zu bewältigen - AktiennewsDie Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) hat heute ihre Geschäftsjahreszahlen 2016/17 gemeldet. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Siemens AG:- Umsatzerlöse nahmen um 4% auf 83,0 Mrd. Euro zu; starker Auftragseingang, mit 85,7 Mrd. Euro nur 1% unter dem hohen Niveau des letzten Jahrs, trotz weiterhin stark rückläufiger Märkte der Division Power and Gas, die im Vorjahr Großaufträge aus Ägypten von insgesamt 4,7 Mrd. Euro verzeichnete; Book-to-Bill-Verhältnis betrug 1,03- Auf vergleichbarer Basis (ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) stiegen die Umsatzerlöse um 3% und der Auftragseingang nahm um 2% ab- Ergebnis des Industriellen Geschäfts um 8% auf 9,5 Mrd. Euro gestiegen; prozentual zweistelliges Wachstum bei Building Technologies, Digital Factory, Mobility sowie Process Industries and Drives überwog Rückgänge bei Power and Gas sowie Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE)- Ergebnismarge des Industriellen Geschäfts erreichte 11,2%, die Mehrzahl der Geschäfte lag in oder über ihrem Zielband- Siemens schlägt vor, die Dividende um 0,10 Euro je Aktie auf 3,70 Euro je Aktie zu erhöhen"Unser globales Team hat im Geschäftsjahr 2017 hervorragende Ergebnisse erzielt, die sogar über dem historischen Erfolg des letzten Jahres liegen. Die meisten Geschäfte sind so stark wie nie und für das digitale Zeitalter bestens gerüstet. Dennoch haben wir in einzelnen Geschäften strukturelle Aufgaben zu bewältigen. Für das Geschäftsjahr 2018 liegt sehr viel Arbeit vor uns. Wir werden unsere Chancen im Markt nutzen und Herausforderungen umsichtig, verantwortungsvoll und konsequent angehen".Joe Kaeser, Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG