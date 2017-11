Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

124,476 EUR -0,56% (02.11.2017, 11:58)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (02.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie: Test der 200-Tage-Linie zum Kauf nutzen! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse Rücksetzer zum Kauf der Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) zu nutzen.Es gebe Nachrichten zum IPO von Healthineers, das eigentlich für das 1. Halbjahr geplant gewesen sei. Die Vorbereitungen würden aber wohl etwas länger dauern. Der Termin sei noch nicht genau bekannt.Die Siemens-Aktie tendiere nun etwas schwächer, was für den Aktienprofi kein größeres Problem sei. Die Siemens-Aktie könnte die 200-Tage-Linie durchaus kurz antesten.Das wäre aber eher die Chance zum Kauf der Siemens-Aktie, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.11.2017)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:124,45 EUR -0,60% (02.11.2017, 11:44)