ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (21.02.2017/ac/a/d)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Simon Toennessen von der Berenberg Bank:Simon Toennessen, Analyst der Berenberg Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Elektro- und Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) und erhöht das Kursziel von 120 auf 140 Euro.Der DAX-Konzern sei mit Blick auf seine Design- und Simulationssoftware im Sektorvergleich einzigartig positioniert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Siemens AG sei das einzige von ihm beobachtete Branchenunternehmen, das seine Prognose in drei der letzten fünf Quartale erhöht habe und weitere Male könnten folgen. Der Analyst gehe von einem höheren Gewinn je Aktie in diesem Jahr aus.Simon Toennessen, Analyst der Berenberg Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Siemens-Aktie bestätigt und das Kursziel von 120 auf 140 Euro angehoben. (Analyse vo 21.02.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:122,10 EUR +0,49% (21.02.2017, 09:44)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:122,355 EUR +0,74% (21.02.2017, 10:05)