Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (21.11.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Im bisherigen Jahresverlauf konnte die Aktie von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) die Wurst nicht vom Teller ziehen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In den vergangenen Monaten habe sich der DAX-Titel seitwärts bewegt.Im Frühling habe die Aktie des Technologiekonzerns ihr bisheriges Jahreshoch bei 133,50 Euro erklommen. Doch in der warmen Jahreszeit sei der Kurs der Siemens-Aktie geschmolzen. Der DAX-Titel habe im August dem entsprechend auch sein aktuelles Jahrestief bei exakt 108,00 Euro markiert. Dieses gelte als signifikante Unterstützungsmarke. Eine mögliche Haltemarke stelle auch das Kurstief von September bei 109,70 Euro dar. Das aktuelle Monatstief habe das Papier bei 113,65 Euro markiert.Nach oben hin stelle die 200-Tage-Linie eine charttechnische Hürde dar. Der gleitende Durchschnitt verlaufe bei 121,26 Euro. Das aktuelle Monatshoch sei bei 125,95 Euro markiert worden. Als signifikanter charttechnischer Widerstand gilt zudem das aktuelle Jahreshoch bei 133,50 Euro, welches, wie bereits erwähnt, im Frühling erklommen wurde, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.11.2017)Börsenplätze Siemens-Aktie:114,25 EUR -0,52 % (21.11.2017, 11:14)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:114,475 EUR -0,48% (21.11.2017, 11:31)