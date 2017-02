Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

121,876 EUR +0,01% (16.02.2017, 09:06)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit führendes Unternehmen, das entlang der Wertschöpfungskette der Elektrifizierung aufgestellt ist - von der Umwandlung, Verteilung und Anwendung von Energie bis zur medizinischen Bildgebung und In-vitro-Diagnostik. Weltweit aktiv, beschäftigt die Siemens AG zum 30. September 2015 auf fortgeführter Basis rund 348.000 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von rund 75,6 Mrd. EUR und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden EUR. (16.02.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktie: Gewinn im Industriellen Geschäft in Q1 2016/17 überraschend hoch - AktienanalyseSiemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein Industrie-Konglomerat bestehend aus den Bereichen Power & Gas, Wind Power & Renewables, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives, Healthcare und Finanzdienstleistungen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Zum Kernportfolio würden gehören: Kraftwerksbau, Windradturbinen, Elektrische Energieübertragung, Gebäudetechnik, Schienenfahrzeugausrüstung, Industrielle Automationstechnik, Elektrische Antriebe und Medizin-/Diagnoseprodukte.Der Gewinn des Industriellen Geschäfts sei nach Unternehmensangaben in Q1 2016/17 mit 2,51 Mrd. Euro ungewöhnlich hoch ausgefallen (+17% vs. Konsens), getragen von einer besseren operativen Entwicklung nahezu aller Bereiche. Siemens habe daher den Ausblick für das Geschäftsjahr 2016/17 für die Marge auf 11,0 bis 12,0% (alt 10,5 bis 11,5%, Konsens 11,1%) und fürs Ergebnis je Aktie von 6,80 bis 7,20 Euro auf 7,20 bis 7,70 Euro angehoben.Die Analysten hätten ihre Prognose für das Industrielle Geschäft 2016/17 um 7% erhöht und würden einen Anstieg der Konsensschätzung erwarten. Das außergewöhnliche Margenniveau in Q1 möge ihrer Ansicht nach nicht nachhaltig sein, der positive Margentrend sollte sich angesichts der höheren Prognosesicherheit (Aufträge, Umsatz, Mix) aber insgesamt fortsetzen. Die Abarbeitung des Auftragsbestands sei nach Erachten der Analysten von herausragender Bedeutung, begleitet von Schwachstellenbereinigungen im Portfolio. Die Bewertung gegenüber Wettbewerbern habe ihrer Meinung nach noch Luft nach oben. (Ausgabe vom 13.02.2017)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:122,10 EUR +0,62% (15.02.2017, 17:35)