Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

114,20 EUR (28.11.2017)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Als einer der größten Anbieter energieeffizienter, ressourcenschonender Technologien ist Siemens führend bei Systemen für die Energieerzeugung und -übertragung sowie die medizinische Diagnose. Bei Lösungen für Infrastruktur und Industrie nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein.



Bei Siemens waren zum 30. September 2016 in mehr als 200 Ländern rund 351.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sie erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von 79,6 Mrd. Euro. (29.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl von "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) auf dem aktuellen Niveau zugreifen.Der Börsengang der Tochter Healthineers rücke näher. In H1/2018 möchte Siemens das Medizintechnikgeschäft per IPO in die Eigenständigkeit entlassen. Heute werde in einer Aufsichtsratssitzung entschieden, wo Healthineers gelistet werde. Frankfurt kristallisiere sich dabei als Favorit heraus. Ursprünglich habe der für Healthineers zuständige Siemens-Vorstand Michael Sen auch mit einem Börsengang in New York geliebäugelt. Die meisten Konkurrenten seien dort gelistet. Ein IPO in London sei wegen des geplanten Brexits hingegen nicht infrage gekommen.Es könnte der größte Börsengang an der Deutschen Börse seit der Deutschen Telekom werden. Healthineers sollte mit bis zu 40 Mrd. Euro bewertet sein. Voraussichtlich wolle Siemens im ersten Schritt 15 bis 25% der Anteile an die Börse bringen - das entspräche einem Volumen von etwa sechs bis zehn Mrd. Euro. Healthineers könnte damit künftig sogar zum DAX-Kandidaten werden, wenn Siemens den Anteil noch senke.Der Konzern treibe die Restrukturierung voran. Der Börsengang von Healthineers sollte Werte schaffen und sei der nächste Schritt auf dem Weg vom Konglomerat zum flexibleren Flottenverband. Das Wertpapier sollte davon ebenfalls profitieren und wieder den Weg nach oben einschlagen.Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:115,526 EUR +0,02% (29.11.2017, 09:11)