Berlin (www.aktiencheck.de) - Sicherheitsexperte und AfD-Vorstandsmitglied Georg Pazderski hat die anstehende Sicherheitskonferenz in München kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Im Gegensatz dazu würde es keinen Mehrwert bringen, eine eigene europäische Armee aufzubauen, so wie es Merkel, Schulz und Juncker immer wieder fordern. Wir haben bereits funktionierende Strukturen in der NATO, die sich über Jahrzehnte bewährt haben. Da wäre es kontraproduktiv und nach allen Seiten hin irritierend, jetzt und ohne erste Erfahrungen milliardenschwere Parallelstrukturen aufzubauen.Auf der Münchner Sicherheitskonferenz sollte man die Forderungen der neuen US-Administration sehr ernst nehmen und deren Umsetzung ernsthaft diskutieren. Da ist es wenig hilfreich, wenn sich ein Herr Ischinger aufschwingt und meint, dem US-Präsidenten Verhaltensregeln erteilen zu müssen. Herr Ischinger, widmen Sie sich den wirklich wichtigen Themen und sorgen Sie dafür, dass auf Ihrer Konferenz die Vorschläge der Amerikaner ernsthaft diskutiert werden!" (Pressemitteilung vom 16.02.2017) (17.02.2017/ac/a/m)