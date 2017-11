ISIN Semperit-Aktie:

AT0000785555



WKN Semperit-Aktie:

870378



Ticker-Symbol Semperit-Aktie:

SEW



Wien Ticker-Symbol Semperit-Aktie:

SEM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Semperit-Aktie:

SEIGF



Kurzprofil Semperit AG Holding:



Die börsennotierte Semperit AG Holding (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wien: SEM, Nasdaq OTC-Symbol: SEIGF) ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Medizin und Industrie hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk und Kunststoff entwickelt, produziert und in über 100 Länder weltweit vertreibt: Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche, Förderbänder, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit rund 11.600 Mitarbeiter, davon knapp 9.000 in Asien und mehr als 800 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 22 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte der Konzern einen Umsatz von 906 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 133 Mio. EUR. (17.11.2017/ac/a/a)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Sempereit-Aktienanalyse von Analyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Semperit-Aktie (ISIN: AT0000785555, WKN: 870378, Ticker-Symbol: SEW, Wien: SEM, Nasdaq OTC-Symbol: SEIGF) fest.EBIT-Marge in Q3 mit adj. 1% auf niedrigem Niveau: Eine Durchsetzung von Preiserhöhungen und anhaltender Wettbewerbsdruck hätten die Umsatzsteigerungen der Segmente Semperform (+6,1%), Semperflex (+7,9%) und Sempertrans (+9,3%) auf Margenebene neutralisiert. Daher habe die adjustierte EBIT-Marge mit 0,8% auf einem historisch niedrigen Niveau gelegen. Lediglich Semperflex habe im Wesentlichen mit adj. 15,4% ein hohes Niveau halten können. Stark gerutscht sei hingegen die Marge im ansonsten soliden Semperform-Geschäft auf adj. 6,9% (Q2 2017 11,8%) ab.Weitere Optimierungsmaßnahmen zu erwarten: So erweitere das neue Management die Pläne zur Ertragssteigerung des Geschäfts um die Verbesserung des Produktionsmodells. Einsparungsziele seien nicht genannt worden. Erste Erfolge seien aber im Segment Sempermed verzeichnet worden. Hier habe sich das operative Ergebnis trotz servicebedingter Produktionsausfälle um 2,6 Mio. EUR y-o-y auf adj. -1,5 Mio. EUR verbessert, was aber unverändert ein unakzeptables Niveau darstelle. Basierend auf der aktuellen Ertragslage halte Stoll die Ankündigung neuer Restrukturierungsmaßnahmen für realistisch. Bis Q2 2018 sollten weitere Maßnahmen geprüft werden. Aber auch für Q4 würden zusätzliche Restrukturierungskosten und Sonderabschreibungen nicht ausgeschlossen. Stoll senke seine Ertragserwartung für 2017 auf 0,37 EUR (bislang 0,63 EUR) und hebe wegen zusätzlicher Fertigungskapazitäten (+25%) bei Semperflex sowie der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen die Prognose für 2018 auf 0,33 EUR je Aktie (bislang 0,19 EUR) an. Insgesamt sei das Geschäftsumfeld unverändert als schwierig einzustufen. Semperit profitiere derzeit kaum vom allgemein positiven Konjunkturtrend.Börsenplätze Semperit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Semperit-Aktie:24,639 EUR -0,44% (17.11.2017, 10:52)