Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Nach der irrationalen Euphorie im Zuge der Trump-Wahl kehren die Märkte allmählich zur Normalität zurück, so Joe Foster, Portfoliomanager und Stratege für die Gold-Fonds von VanEck.Trump habe zuletzt nahe gelegt, dass eine starke Landeswährung nicht unbedingt im besten Interesse der Vereinigten Staaten sei. Auch der zukünftige Finanzminister Steven Mnuchin habe Aussagen getätigt, die als für den USD nicht stützend interpretiert worden seien. Darüber hinaus würden kontroverse Erlässe und die handelsfeindliche Haltung des Präsidenten das Vertrauen der Investoren in die US-Regierung belasten: "Die Märkte beginnen damit, die tatsächlichen Risiken durch Trump einzupreisen", erkläre Foster.Gold und Goldaktien hätten einen äußerst starken Start ins neue Jahr hingelegt, nachdem sie zum Ende des vergangenen Jahres überverkauft gewesen seien. Während der Goldkurs im Januar um 5,1 Prozent angestiegen sei, habe der NYSE Arca Gold Miners-Index um 13,7 Prozent zugelegt. Der MVIS Global Junior Gold Miners-Index, der die Entwicklung von Small-Caps im globalen Goldsektor modelliere, habe sogar Kursgewinne in Höhe von 17,9 Prozent erzielt. "Solange sich die Zinsen weiterhin auf mikroskopischem Niveau und US-Aktien auf Höchstständen verharren, bleibt Gold für uns die offensichtliche Wahl als sicherer Hafen", so Foster. (22.02.2017/ac/a/m)