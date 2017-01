Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer Franken tendierte seitwärts, der Euro/Franken-Kurs notiert um 1,07, so die Analysten der Helaba.



Die Währungsreserven der Schweizer Notenbank seien im Dezember nicht mehr gestiegen, d.h. die SNB habe kaum am Devisenmarkt interveniert. Grundsätzlich setze die Notenbank ihren expansiven Kurs aber fort. Der Schweizer Renditenachteil gegenüber Bundesanleihen habe sich per saldo kaum geändert. Konjunkturell hätten die jüngsten Daten enttäuscht, die Inflation sei negativ geblieben. Der Euro/Franken-Kurs dürfte in die Bandbreite von 1,08 bis 1,10 zurückkehren. (10.01.2017/ac/a/m)







