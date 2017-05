Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (22.05.2017/ac/a/a)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Analyst William Mackie von Kepler Cheuvreux:William Mackie, Analyst von Kepler Cheuvreux, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND).Das Papier des französischen Elektronikkonzerns nehme bereits eine starke Gewinnerholung vorweg und habe bis zu seinem Kursziel nur noch wenig Luft nach oben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Seine Prognosen für Schneider Electric würden bereits einen 25%-igen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns (EBIT) in den Jahren 2016 bis 2019 berücksichtigen. Zudem liege Mackie mit seinen Schätzungen für 2019 um 5% über der Konsenserwartung.William Mackie, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Schneider Electric-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel auf 72,50 Euro belassen. (Analyse vom 22.05.2017)Xetra-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:68,44 EUR +0,04% (22.05.2017, 09:07)