Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der WTI-Ölpreis steigt am Morgen um fast 2% auf 58 USD je Barrel und damit auf das höchste Niveau seit Juli 2015, so die Analysten der Commerzbank.Der Pipeline-Betreiber TransCanada habe verlauten lassen, seine Lieferungen bis Ende November um 85% zu reduzieren. Die geringeren Importe würden ceteris paribus für einen Lagerabbau in den USA um 5 bis 6 Mio. Barrel sprechen. Das API habe bereits für die letzte Woche einen überraschend kräftigen Rückgang der US-Rohölvorräte um 6,4 Mio. Barrel berichtet. Auch hier seien gesunkene Importe ein Grund gewesen. Die o.g. Pipeline-Schließung dürfte dabei aber noch keine Rolle gespielt haben.Das US-Energieministerium veröffentliche die offiziellen Lagerdaten heute Nachmittag. Hier dürfte neben der Lagerentwicklung auch die US-Rohölproduktion im Fokus stehen. Diese habe in der letzten Berichtswoche bereits auf einem Rekordniveau von gut 9,6 Mio. Barrel pro Tag gelegen. Ein weiterer Produktionsanstieg könnte den Höhenflug der Ölpreise stoppen. Eine deutlichere Preiskorrektur dürfte erst nach der OPEC-Sitzung am 30. November einsetzen. (22.11.2017/ac/a/m)