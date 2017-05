NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 18,36 +1,72% (12.05.2017, 17:52)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



(12.05.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Michael Nathanson von MoffettNathanson:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Michael Nathanson, Analyst vom Investmenthaus MoffettNathanson, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) zu verkaufen.Durch die rapide Eintrübung der bedeutenden Metriken von Snap Inc. sehen sich die Analysten von MoffettNathanson, dass das Unternehmen mit der Snapchat-Plattform bei seiner Zielgruppe schon weit verbreitet sei.Analyst Michael Nathanson stellt provokant die Frage, ob sich Snap nicht schäme? Es sei wirklich gezweifelt worden, ob ein Unternehmen, das noch am Anfang seiner Geschichte stehe, einen derart bedeutenden saisonalen Rückgang hinnehmen müsse.Im Hinblick auf die Anzahl der täglich aktiven Nutzer werde Snap offenbar schneller an die Decke stoßen als es der Aktienkurs widerspiegele.Ähnlich wie bei Twitter genieße die Snap-Aktie absolut keine Bewertungsunterstützung.Börsenplätze Snap-Aktie:Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:16,73 Euro -2,73% (12.05.2017, 17:27)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:16,79 Euro +0,96% (12.05.2017, 17:49)