Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen".



Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 13,3 Mrd. Euro. Mit rund 86.600 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. (30.05.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen 2016 sein Kursziel für die Vorzugsaktie der Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) von 14,50 EUR aus 15,00 EUR.Die Q1-Ergebnisse seien von der Börse mit Skepsis aufgenommen worden, was am Tag der Bekanntgabe zu Kursabschlägen von rund 7% geführt habe. Während sich die Industrie-Sparte in der Restrukturierung befinde, sei in Q1 die EBIT-Marge der Automotive-Sparte rückläufig gewesen. Wachstum sei in beiden Sparten vor allem in China erzielt worden.Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Schaeffler-Vorzugsaktie unverändert mit dem Votum "halten". (Analyse vom 30.05.2017)XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:15,275 EUR +0,07% (30.05.2017, 12:00)