Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (24.05.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Sanofi und Regeneron hätten am 22. Mai mitgeteilt, von der US-Behörde FDA die Zulassung für Kevzara (Sarilumab) zur Behandlung erwachsener Patienten mit moderater bis schwerer rheumatoider Arthritis erhalten zu haben. Der Antikörper habe in der klinischen Testphase signifikante Verbesserungen bei der Entzündungskrankheit gezeigt. Die Zulassungsentscheidung sei noch der Wiedereinreichung des Antrags bei der FDA im April erwartet worden. Ferner befinde sich Kevzara auch bei der EU-Behörde EMA im Zulassungsprozess. Der Ausschuss für Humanarzneimittel habe schon eine Zulassungsempfehlung ausgesprochen. Eine endgültige Entscheidung solle bis spätestens Ende Juni fallen. Die Auswirkungen für 2017 und 2018 sollten gering sein. Aktuell würden die Markterwartungen für das Medikament von einem Spitzenumsatz von etwa 700 Mio. Euro in 2022 ausgehen.Der Analyst habe seine Prognosen für 2017 und 2018 unverändert gelassen. Als entscheidend sehe er die künftige Entwicklung im Diabetes-Markt an. Hier sollte der Fokus vor allem auf der Umsatzentwicklung von Toujeo liegen. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Wettbewerbsdrucks werte der Analyst die Aussichten unverändert als herausfordernd. Das Wertpapier habe letztlich stärker als der Sektor steigen können, was er u.a. auf die politischen Entwicklungen in Frankreich zurückführe.Börsenplätze Sanofi-Aktie:Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:87,95 EUR -0,06% (24.05.2017, 11:30)