ISIN Salzgitter-Aktie:

DE0006202005



WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 160 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des MDAX-Index der Deutschen Börse AG. (01.06.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ Ticker-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.In der Stahlbranche sei aktuell viel los. Am Donnerstag habe beim zweitgrößten Stahlkonzern Deutschlands die Hauptversammlung angestanden. Der Chef, Heinz Jörg Fuhrmann, habe sich dabei zu mehreren Themen geäußert. Beim Thema Zukäufe halte sich der Konzern weiter zurück. Schon in der Vergangenheit habe sich Fuhrmann im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern kritisch gegenüber einer Konsolidierung des Stahlbereichs gezeigt. Allenfalls in der Technologiesparte würden Zukäufe nicht ausgeschlossen. "Zukäufe zur Programm- und Technologieergänzung" seien dort durchaus "wünschenswert", so Fuhrmann. Übernahmen seien für die positive Entwicklung der Geschäfte jedoch "nicht zwingend notwendig".Die Ziele des Restrukturierungsprogramms bis 2021 habe Fuhrmann bekräftigt. Stahlnahe und stahlferne Geschäftsbereiche sollten dann jeweils die Hälfte des Umsatzes machen. Jetzt habe das stahlnahe Geschäft noch eine Gewichtung von etwa 60%. Aufgrund von Preisdruck, Überkapazitäten und Billigimporten vor allem aus China würden zahlreiche Stahlkonzerne versuchen, sich breiter aufzustellen. Eine Abkehr vom Stahl solle das für Salzgitter aber nicht bedeuten: "Unsere DNA liegt im Stahl - und das wird auch in Zukunft so bleiben."Eine Konsolidierung in der Stahlbranche werde wahrscheinlicher. Salzgitter sollte davon ebenfalls mittelfristig profitieren. Es mache trotzdem Sinn, dass sich das Unternehmen auch verstärkt auf andere Bereiche konzentriere.Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:33,845 EUR -0,16% (01.06.2017, 15:17)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:33,809 EUR -0,27% (01.06.2017, 14:02)