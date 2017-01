WKN Salzgitter-Aktie:

620200



Eurex Optionskürzel Salzgitter-Aktienoption:

SZG



Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Salzgitter-Aktie:

SZGPF



Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) zählt zu den traditionsreichen deutschen Konzernen. Der Fokus der Geschäftstätigkeit der Salzgitter AG liegt auf Stahl und Technologie. Durch nachhaltiges internes und externes Wachstum hat sich Salzgitter zu einem der führenden Stahl- und Technologiekonzerne Europas entwickelt - mit einem Außenumsatz in 2015 von rund 9 Mrd. EUR und über 25.000 Mitarbeitern. Das oberste Ziel der Salzgitter AG bleibt auch zukünftig die Eigenständigkeit durch Profitabilität und Wachstum.



Der Konzern umfasst knapp 200 nationale und internationale Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und gliederte sich seit Anfang 2014 in die Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Energie, Handel und Technologie.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Mitglied des MDAX-Index der Deutsche Börse AG. (04.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktie in der Erfolgsspur - AktienanalyseDie Aktie von Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) befindet sich seit ein paar Wochen in der Erfolgsspur. Die europäische Stahlbranche könnte in eine bessere Zukunft schauen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Keine Frage: Der europäische Stahlsektor sei in den vergangenen Jahren von hohem Konkurrenzdruck aus Fernost sowie von Überkapazitäten belastet worden. Um Billigimporten aus China entgegenzuwirken, habe die Europäische Union laut Medienberichten Strafzölle verhängt. Dies habe sich bereits auf die letzten Quartalszahlen ausgewirkt. Unter dem Strich habe Salzgitter in den ersten neun Monaten des vergangenen Geschäftsjahres 14,6 Mio. Euro verdient. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum habe ein Nachsteuergewinn von 3,6 Mio. Euro zu Buche gestanden. "Dank unserer mit Nachdruck vorangetriebenen Selbsthilfeprogramme, flankiert von ebenso begrüßenswerten wie dringend gebotenen Anti-Dumping-Initiativen der Europäischen Union, bleibt der Salzgitter-Konzern auf Kurs", sei Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann im November per Pressemitteilung zitiert worden. Die Ausgangssituation für das neue Geschäftsjahr 2017 sei laut Fuhrmann "so ermutigend wie seit langem nicht mehr".Seit Mitte November bewegt sich die Aktie von Salzgitter in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, welcher aktuell bei etwa 32,50 Euro verläuft so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 04.01.2017)Börsenplätze Salzgitter-Aktie:34,16 EUR +0,77% (03.01.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:34,299 EUR +0,32% (04.01.2017, 08:54)ISIN Salzgitter-Aktie:DE0006202005