Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

63,816 EUR -0,10% (20.01.2017, 13:01)



Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

64,25 EUR +0,99% (20.01.2017, 12:46)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (20.01.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) von 68 Euro auf 69 Euro.Safran (Umsatz 2015: 17,6 Mrd. Euro), wolle den französischen Rivalen Zodiac (2015/16: 5,21 Mrd. Euro) in zwei Schritten übernehmen. Die Zodiac-Streubesitz-Aktionäre sollten 29,47 Euro je Aktie in bar erhalten. Sollte dabei die Mindestannahmequote von 50% erreicht werden, würden die Zodiac-Hauptaktionäre (ca. 32%) ihre Aktien gegen Safran-Aktien (Verhältnis: 1:0,485) eintauschen. Zuvor würden die Safran-Aktionäre aber eine Sonderdividende von 5,50 Euro je Aktie (ca. 2,3 Mrd. Euro) bekommen. Der Transaktionswert belaufe sich auf 9,7 Mrd. Euro.Nach Ansicht von Diermeier mache die Übernahme für Safran Sinn, da der Konzern seine Produktpalette für die Luftfahrtbranche erweitere (Safran: eher externe Teile, Zodiac: eher Innenausstattung) und den Abstand zum Marktführer UTC deutlich reduziere. Außerdem wolle der Konzern die Ausschüttungspolitik (Ausschüttungsquote bezogen auf den bereinigten Nettogewinn: ca. 40%) aufrechterhalten.Börsenplätze Safran-Aktie: