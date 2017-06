Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:

79,485 EUR -0,34% (07.06.2017, 09:00)



Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

79,44 EUR -0,28% (07.06.2017, 10:25)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (07.06.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1).Das Unternehmen habe den Verkauf des Bereichs Identity and Security abgeschlossen. Der Verkaufspreis betrage wie schon angekündigt 2,4 Mrd. Euro, woraus ein Buchgewinn (vor Steuern) resultiere, der in H1/2017 gebucht werde. Damit sei die Fokussierung auf die Bereiche Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, die im März 2016 angekündigt worden sei, abgeschlossen. Den Mittelzufluss bzw. die Schuldenreduzierung, die aus der Transaktion resultiere, benötige Safran für die Zodiac-Übernahme sowie das Aktienrückkaufprogramm. Der Ausblick für 2017 habe Bestand, weil sich dieser ohnehin nur auf die fortgeführten Aktivitäten bezogen habe.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Safran-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde unverändert bei 80,00 Euro gesehen. (Analyse vom 07.06.2017)