Börse Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

62,10 EUR -1,04% (26.10.2016, 12:10)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (05.01.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst David Perry von J.P. Morgan:David Perry, Analyst von J.P. Morgan, erhöht in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) von 64,50 auf 73 Euro.Er sehe die zivile Luftfahrtbranche nun positiver, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Der französische Konzern werde 2017 zudem über die Veräußerung von Aktivitäten im Sicherheitsbereich 3 Mrd. Euro in bar einnehmen und könnte einen Großteil davon an die Aktionäre ausschütten. Ein Gemeinschaftsunternehmen von Safran und General Electric müsse aber die Produktion zweier Triebwerke für Boeing und Airbus anfahren bzw. signifikant steigern.David Perry, Analyst von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Branchenstudie das neutrale Votum für die Safran-Aktie bestätigt und das Kursziel von 64,50 auf 73 Euro angehoben. (Analyse vom 05.01.2017)Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:62,265 EUR -0,83% (26.10.2016, 10:32)