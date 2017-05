Euronext Paris-Aktienkurs Safran-Aktie:

79,81 EUR +0,30% (29.05.2017, 13:01)



ISIN Safran-Aktie:

FR0000073272



WKN Safran-Aktie:

924781



Ticker-Symbol Safran-Aktie:

SEJ1



Kurzprofil Safran:



Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) (Hauptsitz: Paris) ist weltweit in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit tätig. Im größten Segment Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Safran Motoren und Antriebssysteme für zivile und militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raketen, Trägerraketen und Satelliten. Großaktionär der Safran S.A. ist der französische Staat. (29.05.2017/ac/a/a)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Safran-Aktienanalyse von Analyst Christophe Menard von Kepler Cheuvreux:Christophe Menard, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach dem reduzierten Übernahmeangebot für den Flugzeugsitze-Hersteller Zodiac weiterhin zum Kauf der Aktie des Zulieferers für die Luft- und Raumfahrtindustrie Safran (ISIN: FR0000073272, WKN: 924781, Ticker-Symbol: SEJ1) und erhöht das Kursziel von 79 auf 86 Euro.Die niedrigere Offerte sei für die Safran-Aktionäre klar von Vorteil, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die geplante Transaktion sei trotz überraschend hoher Integrationskosten wertsteigernd. Menard erwarte ab dem Jahr 2020 deutliches Aufwärtspotenzial für die Safran-Aktie.Christophe Menard, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Safran-Aktie bestätigt und das Kursziel von 79 auf 86 Euro angehoben. (Analyse vom 29.05.2017)Tradegate-Aktienkurs Safran-Aktie:79,485 EUR -0,12% (29.05.2017, 08:35)